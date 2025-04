Furia Verstappen, reazione choc: lo ha detto davvero

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha lasciato degli strascichi: Max Verstappen è stato molto duro nel post-gara.

Max Verstappen ha dovuto accontentarsi del secondo posto nel Gran Premio dell’Arabia Saudita. Partito davanti a tutti, il campione olandese non è riuscito a mantenere la prima posizione anche a causa di quanto accaduto durante la partenza. Oscar Piastri ha avuto uno scatto migliore rispetto al campione del mondo in carica, che a quel punto ha deciso di forzare già in curva-1.

Una manovra che però lo ha fatto andare largo costringendolo a tagliare la chicane. A quel punto Max Verstappen avrebbe dovuto restituire la posizione al pilota della McLaren: il 4 volte iridato è invece rimasto davanti a Piastri e proprio per questo si è visto infliggere cinque secondi di penalità.

Molto probabilmente Verstappen ha provato il tutto per tutto perché sapeva che lasciar andare Piastri significava dire addio alle possibilità di lottare per la vittoria. Alla fine il pilota olandese non è comunque riuscito a riprendersi la prima posizione. Nonostante ciò il ritardo in classifica rispetto a Piastri è di soli 12 punti, mentre sono solo due le lunghezze che lo separano da Lando Norris. Eppure nel post-gara il pilota della Red Bull è parso molto infastidito.

Verstappen-Piastri, Max taglia corto: “Uno spreco di tempo”

Verstappen non ha usato giri di parole per commentare la penalità che si è visto infliggere dai commissari dopo la manovra in curva-1. Ai microfoni di Sky Sports UK il campione del mondo in carica ha detto che qualsiasi parola su questo argomento “sarebbe uno spreco di tempo per tutti“. Verstappen sa bene che quest’anno ci sono regole diverse e ha sottolineato che non vuole appellarsi contro questa decisione.

Da quest’anno, infatti, chi è all’interno ha tutto il diritto di impostare la curva senza dover lasciare spazio alla monoposto del pilota avversario, a patto che riesca a rimanere entro i margini della pista (proprio ciò che ha fatto Piastri). “L’unica cosa che mi interessa ora è andare a casa”, ha aggiunto Verstappen, che però si è detto soddisfatto per la prestazione offerta dalla RB21.

“Non mi aspettavo che la macchina avesse questo passo – le parole di Verstappen a Sky Sports UK – Ma questo dimostra che il lavoro sulla macchina tra venerdì e sabato ci ha aiutato tantissimo per l’usura delle gomme”.