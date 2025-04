Hamilton, commento disarmante: la Ferrari è rassegnata

Anche il Gran Premio di Arabia Saudita non ha portato alcuna soddisfazione a Lewis Hamilton: il suo commento preoccupa molto la Ferrari.

Oscar Piastri ha vinto il Gran Premio di Arabia Saudita ed è diventato il nuovo leader della classifica iridata. Il pilota australiano ha conquistato il terzo successo in questa stagione bissando il primo posto dello scorso GP in Qatar: ora è davanti a tutti nel Mondiale piloti, con dieci punti di vantaggio sul compagno di squadra Lando Norris – quarto in Arabia – e dodici su Max Verstappen, che ha dovuto accontentarsi del secondo posto dopo la partenza in pole.

E per quanto riguarda le Ferrari? Il Cavallino rampante è riuscito a centrare il primo podio della stagione nelle gare ‘classiche’ dopo il successo di Hamilton nella Gara Sprint del GP della Cina. Charles Leclerc, partito in quarta posizione, ha concluso terzo alle spalle di Piastri e Verstappen. Ottima gara quella del monegasco, bravo a tenere dietro Lando Norris e le due Mercedes di George Russell e Andrea ‘Kimi’ Antonelli.

Uno dei più delusi dopo il weekend di Gedda è sicuramente Lewis Hamilton. Il 7 volte campione del mondo ha vissuto un fine settimana davvero molto complicato con la sua SF-25: partito settimo in griglia, il 40enne di Stevenage non è riuscito a migliorare il proprio piazzamento chiudendo settimo il Gran Premio di Arabia Saudita.

Hamilton non ne può più: il ferrarista si sfoga

Un risultato che non fa altro che allontanarlo ancora di più dalle prime posizioni in classifica. Il suo ritardo nei confronti di Piastri è già di 66 punti e l’ex Mercedes ha 14 punti in meno anche rispetto al compagno di squadra Charles Leclerc. Una volta completata la gara Hamilton ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni che fanno emergere chiaramente la sua frustrazione.

“Non potevo fare meglio neanche di un secondo in realtà“, le parole del campione britannico, che però non se la prende con la SF-25. “Credo che la macchina sia andata bene, Charles ha fatto un bel lavoro oggi. Dunque non posso prendermela con la macchina”.

Già dopo le qualifiche del sabato Hamilton aveva fatto capire che le cose non stavano andando affatto bene. “Ho ancora del lavoro da fare per cercare di trovare il feeling giusto con questa vettura“, aveva detto l’ex Mercedes palesando tutte le difficoltà di questa prima parte di stagione.