Juve, mirino sulla Champions: un traguardo indispensabile!

La Juventus vuole continuare a lottare e non potrebbe essere altrimenti. Per scavalcare nuovamente il Bologna, nei prossimi impegni c’è bisogno della vittoria. I bianconeri, con il cambio tecnico, hanno aumentato ritmo e conoscenze applicate. Anche se la sofferenza della sfida contro il Lecce ha fatto riflettere Tudor, che qualche cambiamento è pronto ad applicarlo in chiave formazione.

Nelle prossime sfide, Tudor s’aspetta risposte importanti!

Le parole di Tudor in conferenza

Su cosa avete lavorato in questa settimana? Come sta la squadra?

“Voglio fare i complimenti alla Juventus Women per il loro sesto scudetto. Voglio complimentarmi con la società, il mister e la squadra. Abbiamo lavorato bene, è stata una settimana più lunga e l’abbiamo sfruttata al massimo. Abbiamo avuto qualche problemino Yildiz ha lavorato un po’ con noi e vediamo domani. Koopmeiners ha fatto qualcosa, ma è a forte rischio per la partita. Sono fuori Mbangula e Gatti”.

Ha in mente dele alternative in attacco?

“Non esiste un piano A o B. Dobbiamo scegliere i giocatori che stanno bene, perchè affronteremo una squadra che sta bene e che ha pareggiato contro l’Inter e la Fiorentina”.

Sulle palle inattive?

“Si abbiamo lavorato di più. Però va detto ci mancano alcune caratteristiche di peso specifico, di età ed esperienza, un po’ quella malizia che generalmente nella squadra potrebbe mancare un po’ sui calci piazzati. Stiamo provando a crescere in fretta. Ho visto la predisposizione e la voglia di migliorare. Speriamo di fare meglio”.

Come ha visto Vlahovic?

“Lavoriamo e parliamo tutti i giorni, ascolta e apprende bene, prova a mettere tutto e quello è fondamentale: è stato apprezzato anche dal gruppo, ha messo due belle palle e non è poco, poi è chiaro che vuole i goal e arriveranno”.