Mutua Madrid Open, Bronzetti avanza al secondo turno: sconfitta Naomi Osaka

Parte bene l’avventura di Lucia Bronzetti al Mutua Madrid Open: la tennista azzurra, nel pomeriggio, ha sconfitto Naomi Osaka in tre set. Dopo aver vinto il primo parziale per 6-4, la Osaka ha provato a rientrare in gioco vincendo il secondo set per 6-2. La Bronzetti, però, è rimasta concentrata e, dopo aver strappato il servizio, si è imposta ancora 6-4 nel terzo e decisivo set. Prima vittoria dell’anno sulla terra rossa per Lucia Bronzetti, che al secondo turno sfiderà Madison Keys, testa di serie numero 5 del torneo.