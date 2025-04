Mutua Madrid Open, Fognini sconfigge Hijikata e accede al tabellone principale

Fabio Fognini non sbaglia: il tennista azzurro batte Rinky Hijikata nel match valido per le qualificazioni al tabellone principale del Mutua Madrid Open e accede dunque al turno successivo. Dopo aver vinto il primo set con il parziale di 6-4, Fognini nel secondo cede 7-5 dopo aver rimontato sul 4-4. Al terzo e decisivo parziale, l’azzurro offre una prestazione di sostanza e fissa il punteggio per il definitivo 6-4 5-7 7-5. Bella prestazione per il classe 1987 che, nonostante qualche problema nel secondo set, rimonta di carattere e si regala l’accesso al tabellone principale di Madrid.