Luca Nardi saluta subito il Mutua Open di Madrid: il tennista azzurro è stato infatti eliminato da Hugo Gaston nel match di qualificazioni, valido per l’accesso al tabellone principale. Incontro senza storia, con Gaston che si impone in due set: 6-4 6-2 il finale in favore del tennista francese classe 2000. Delusione per Nardi, che saluta subito il torneo spagnolo.