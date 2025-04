Anche “l’Italia” torna in Premier League: festeggiano il Leeds di Gnonto e il Burnley di Koleosho

Primi verdetti anche in Championship: nella giornata di ieri, il Leeds e il Burnley hanno festeggiato il ritorno in Premier League nella giornata di Pasquetta. A due giornate dal termine della regular season, entrambe le formazioni allenate da Farke e Parker grazie ai successi contro Stoke City e Sheffield United sono tornate nella massima serie inglese.

Il Leeds ha vinto grazie ad un punteggio tennistico per 6-0 a Elland Road con Wilfried Gnonto e compagni, che hanno dominato il match in lungo e in largo con il prodotto del vivaio dell’Inter decisivo nel ritorno in Premier dei Whites con sette reti e cinque assist nella Serie B inglese.

Il Burnley hanno superato 2-1 lo Sheffield United tornati immediatamente in prima divisione dopo la retrocessione della scorsa stagione: anche in questo caso un altro italiano, Luca Koleosho, è stato comunque importante per la promozione dei Clarets con due gol in 27 gettoni stagionali.

Leeds e Burnley in Premier League: retrocede il Leicester

Nella giornata di domenica, il Liverpool ha vinto 1-0 contro il Leicester dell’ex Atalanta, Caleb Okoli, grazie a un gol di Alexander-Arnold che di fatto ha condannato le Foxes alla retrocessione in Championship dopo la promozione della passata stagione, quando mancano 5 giornate al termine in Premier League.

Dopo il ko contro i Reds, il Leicester ha commentato sul proprio profilo X con ironia il ritorno nella serie B inglese. “Il risultato conferma la nostra partecipazione alla Championship 2025/25”, con Jamie Vardy, storico capitano delle Foxes, che ha manifestato su Instagram tutto il malcontento. “Non so nemmeno cosa dire. Rabbia, tristezza, delusione… questa stagione è stata un disastro totale, una vergogna. Abbiamo fallito tutti, giocatori e società. Ai tifosi: mi dispiace. Scusate se non abbiamo reso come meritavate”. Dopo il Southampton anche il Leicester saluta la Premier League.