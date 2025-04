Schumacher, notizia fantastica: “C’è ancora speranza”

I fan di Schumacher hanno appena ricevuto una splendida notizia: è tornata la speranza, ora può davvero cambiare tutto.

La firma sul casco di Jackie Stewart da parte di Michael Schumacher ha riacceso la speranza nei tantissimi fan del leggendario pilota tedesco. Aiutato dalla moglie Corinna, il Kaiser ha posto le sue iniziali ‘MS’ sul casco indossato dall’altro mito della Formula 1 e finito in beneficenza per raccogliere fondi a favore di un’organizzazione benefica, Race Against Dementia, fondata proprio da Jackie Stewart dopo la malattia diagnosticata a sua moglie.

L’immagine del casco autografato da Michael Schumacher ha fatto rapidamente il giro del web. I tifosi, in particolare i ferraristi, sperano che possa trattarsi di un piccolo miglioramento per il 7 volte campione del mondo, che dopo il terribile incidente sugli sci del 29 dicembre 2013 non è più comparso in pubblico. Schumacher è sempre assistito da sua moglie e dai figli, Gina-Maria e Mick: quest’ultimo ha scelto di seguire le orme del padre e può già vantare una certa esperienza in F1.

Attualmente il figlio d’arte corre con la Alpine nel campionato mondiale Endurance. Un’esperienza cominciata nel 2023 con i test a Jerez e poi proseguita l’anno successivo con il ruolo di pilota ufficiale del team. Nel suo primo anno ha già ottenuto un podio alla 6 Ore di Fuji: il suo obiettivo è quello di fare ancora meglio in questo 2025, con l’auspicio di potersi togliere soddisfazioni importanti.

Schumacher, torna la speranza: “Forse c’è una possibilità”

Tuttavia, nonostante l’ottimo approccio con l’Endurance, Mick Schumacher spera sempre di poter rientrare in Formula 1. Finora il figlio di Michael ha corso i Mondiali 2021 e 2022 al volante della Haas, riuscendo però ad andare a punti solo in due occasioni: il suo miglior piazzamento è un sesto posto in Austria al suo secondo anno nel Circus. Nel 2023 è poi diventato terzo pilota Mercedes prima di decidere di lasciare la F1 per lanciarsi nell’Endurance.

In quel momento Mick Schumacher sapeva che quella era la scelta più giusta da fare. Ora, però, il 26enne è cresciuto come pilota e crede di poter meritare di nuovo una chance in Formula 1. “Non ho sicuramente eliminato la Formula 1 dal mio futuro, ci penso ancora molto e siamo in discussione su un potenziale futuro in F1 – ha detto Mick Schumacher a Rossomotori.it – Penso che solo il tempo lo dirà”.

Anche negli scorsi mesi il figlio di Michael Schumacher sembrava vicino a un rientro in F1, anche se poi alcune scuderie interessate hanno scelto di virare verso altri profili. Ora, però, il sogno di Mick potrebbe davvero diventare realtà: “Forse c’è una possibilità – conclude il pilota tedesco – Non lo so, il mio obiettivo è ancora quello di tornare in F1″.