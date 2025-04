Barella verso il derby: “Ci siamo fatti il c**o per giocarci tutte le competizioni”

Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di SportMediaset verso il derby di questa sera di Coppa Italia: “Il gol preso all’ultimo da Orsolini? Dispiace, dovevamo e potevamo fare meglio in quella situazione. Abbiamo lavorato tanto, ci siamo fatti il c**o per giocarci tutto questo, quindi dobbiamo dare il massimo, tutto quello che abbiamo, tirando fuori anche quello che non abbiamo”.

Le parole di Inzaghi post-Bologna

Sulla partita ha pesato solo la stanchezza per la Champions o c’è dell’altro?

“Partita equiilibrata, con due squadre che si sono ribattute colpo su colpo. Due occasioni con Carlos Augusto e Ndoye, poi non ricordo altre occasioni. Nel secondo tempo potevamo sviluppare molto meglio le circostanze, prima dell’episodio che ci ha condannati. Ma il campionato non finisce a Bologna, se analizzata bene può essere una spinta”.

Deluso più dal risultato o dalla prova?

“La prestazione mi è piaciuta. Pensavo si potesse soffrire di più ma i ragazzi mi sono piaciuti. Sono dispiaciuto per l’ultimo episodio a 15 secondi dalla fine, abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra di assoluto valore che aveva perso solo col Verona qui”.

Giocare in casa contro Milan e Roma può aiutare?

“Assolutamente. Ringrazio i tifosi venuti qui a Pasqua e quelli che erano a casa. Alla fine c’è stato nervosismo e non li abbiamo potuti salutare come meritavano. Oggi sono venuti in tanti”.

Bisseck non è stato perfetto sul gol. Dopo la Nazionale ha fatto qualche errore di troppo, c’è qualche problema?

“Penso che la rimessa dalla quale è nato il gol non doveva esserci, una prima era stata battuta 12 metri più avanti e per questo i ragazzi erano nervosi. Ma non deve essere un alibi: sull’ultima rimessa l’errore è della squadra che doveva posizionarsi bene e quella palla doveva essere respinta nel modo giusto perché potevamo prendere un punto con una squadra di assoluto valore”.

Quanto sono mancati Dumfries e Thuram? E come stanno?

“Siamo abituati, ci avrebbero aiutati ma tante volte abbiamo giocato bene senza giocatori importanti. Dobbiamo analizzare la partita, non ho potuto farlo ora perché siamo delusi e anche nervosi. Questa sconfitta può darci una spinta per il finale”.