Bufera in MotoGP, assurdo: cambiano il regolamento per Marquez

La mossa di Marc Marquez ha spinto la MotoGP a rivedere il regolamento: i fan del pilota della Ducati sono senza parole.

Sette successi su otto gare e il primo posto nella classifica piloti dopo tante stagioni amare. I primi 4 weekend di MotoGP sono stati quasi interamente dominati da Marc Marquez, fatta eccezione per il GP di Austin dove il campionissimo spagnolo è stato costretto al ritiro in seguito a una caduta (ma aveva vinto la Gara Sprint il giorno precedente).

Solo in quell’occasione Pecco Bagnaia è riuscito ad arrivare davanti a tutti: un successo che per ora consente al pilota torinese di non accusare un ritardo troppo ampio da Marquez, avanti di 26 punti rispetto al compagno di squadra. Tuttavia l’impressione che stanno avendo i tifosi della Ducati e più in generale i fan della MotoGP è che l’otto volte campione del mondo abbia davvero una marcia in più.

Con una Ducati ufficiale sotto mano è tornato il Marquez ‘cannibale’ che dal 2013 al 2019 spazzava via gli avversari nella classe regina. Eppure quell’errore commesso in Texas fa capire che anche un fenomeno come il 32enne di Cervera può commettere degli sbagli: il Mondiale, quindi, non può dirsi già chiuso.

MotoGP, Marquez non le manda a dire: “Non è la prima volta”

Proprio ad Austin si è verificato un episodio di cui si è discusso molto. Prima della caduta, arrivata quando era largamente davanti a tutti, Marquez è stato infatti protagonista di un’altra situazione che ha fatto nascere un dibattito anche nei giorni successivi. Il pilota spagnolo, pochi minuti prima della partenza del GP, si è diretto rapidamente ai box per prendere la Ducati con set-up da asciutto.

Marquez aveva infatti montato le gomme da pioggia ma poi ha cambiato idea, dirigendosi ai box per prendere la moto con gomme slick. Una strategia che lì per lì sembrava pagare, se non fosse che molti altri piloti hanno deciso di seguire Marquez e recarsi ai box per cambiare moto. A quel punto la direzione gara non ha potuto far altro che ritardare la partenza del GP di 15 minuti.

L’episodio in questione ha spinto gli organizzatori a rivedere il regolamento, inserendo una penalità per chiunque faccia una mossa simile. “Non è la prima volta che cambiano qualcosa nelle regole per colpa mia o perché ho creato situazioni diverse”, le parole di Marquez nel commentare l’accaduto ai microfoni di DAZN. Sempre il leader della classifica iridata ha poi aggiunto che “ci sono momenti di improvvisazione che nessuno si aspetta e che accadono e basta”.