Castellanos e Dia trascinano la Lazio: Genoa battuto 2-0

Vittoria fondamentale per la Lazio che prosegue la personale corsa all’Europa: la formazione biancoceleste supera 2-0 il Genoa.

Le formazioni

Patrick Vieira scende in campo con il solito 4-2-3-1: tra i pali c’è Leali, difesa a quattro formata da Otoa, De Winter, Vasquez e Martin. In mediana spazio a Masini e Frendru, sulla trequarti ci sono Norton-Cuffy, Thorsby e Vitinha alle spalle dell’unica punta, Pinamonti. Dall’altra parte, scelte confermate per Marco Baroni: schieramento a specchio con Mandas in porta, reparto arretrato composto da Lazzari, Romagnoli, Gila e Pellegrini. In mezzo al campo spazio a Rovella e Guendouzi, sulla trequarti c’è Marusic alto con Dia e Zaccagni alle spalle di Castellanos.

La cronaca della partita

Buon approccio alla sfida da parte degli ospiti che provano subito a gestire il pallone del gioco. La prima occasione del match, però, è per il Genoa: al 12′ Guendouzi perde palla, tentativo da parte di Pinamonti che trova la risposta di Mandas. Qualche minuto più tardi proprio il portiere biancoceleste è vittima di un brutto episodio: lancio di fumogeni da parte della Nord, uno di questi colpisce il numero 1 di Baroni. La gara riprende dopo circa cinque minuti di sospensione.

Due minuti più tardi, al 21′, c’è la prima svolta della gara: Zaccagni, lanciato a rete, viene atterrato da Otoa. Dopo un check con il VAR, Ayroldi espelle il debuttante in Serie A. Il Grifone arretra, la Lazio avanza e al 32′ sblocca la gara: Pellegrini crossa alla perfezione per Castellanos, il Taty in sforbiciata supera Leali con un gol clamoroso. I biancocelesti gestiscono gli ultimi minuti del primo tempo, brutta notizia al 44′ per Baroni: Lazzari si infortuna, al suo posto entra Pedro. Dopo 8′ di recupero, terminano i primi 45′.

Nella ripresa la musica non cambia e la Lazio, forte del vantaggio e della superiorità numerica, controlla con ordine il possesso palla. I ragazzi di mister Baroni iniziano con cautela, al 58′ Rovella prova la rete in spaccata ma la palla termina sul fondo. Il Genoa ci prova con un colpo di testa da parte di Vasquez, Mandas blocca senza problemi. Al 65′, dopo qualche timida occasione, la Lazio accelera e trova il raddoppio: Rovella serve alla perfezione Dia, l’attaccante biancoceleste con un colpo da biliardo raddoppia per i suoi. Al 72′ Genoa in nove per l’espulsione di Belahyane. La Lazio gestisce il doppio vantaggio fino al 90′ e porta a casa tre punti importanti per la corsa all’Europa.