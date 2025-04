Tadej Pogacar sempre più nella storia del ciclismo: il campione sloveno ha vinto anche la Freccia Vallone, una delle tre corse classiche delle Ardenne che si corre in Belgio. Pogacar ha vinto per distacco seminando il gruppo sul Mur de Huy nel finale della corsa, con un ultimo chilometro da extraterrestre. Per Pogačar è la seconda Freccia Vallone in bacheca. Il primo italiano a tagliare il traguardo di Huy è stato Davide Formolo, che ha chiuso al sedicesimo posto.