Dramma nello sport: addio all’ex nazionale

In lutto c’è un Paese e un mondo intero, paradossalmente anche chi non è cattolico. Poi c’è chi è in lutto due volte, vedi il Messina Rugby che piange la scomparsa di una delle figure di spicco della squadra e dell’intero movimento messinese per non dire siciliano.

Si è spento all’età di 85 anni Pino Giorgio, il primo rugbista di Messina a indossare la maglia azzurra della Nazionale. L’ha indossata in due occasioni, tra il 1968 e il 1969. Pino Giorgio era un gigante nel vero senso del termine, soprattutto un assoluto punto di riferimento per almeno un paio di generazioni di rugbisti, messinesi, siciliani e non.

“Caro Pino, eri il più grosso ed il più alto di tutti noi quindicenni. Intrattabile, iracondo, ci menavi tutti… – il ricordo di Giorgio da parte del vicepresidente del Messina Rugby Pietro Briguglio – Ti sfidai a venire a giocare a Rugby all’Arsenale. Diventasti uno dei più forti avanti d’Italia, azzurro negli anni 1969 e 1969”.

“Rimani nel mio cuore – ha aggiunto un commosso Briguglio, in passato Presidente del Clan Messina – e nei cuori di tutti coloro che ti hanno voluto bene… Anche se non volevi mai passare la palla”.

Giorgio militò anche nel Petrarca Rugby, il quale ha voluto omaggiarlo ripercorrendo brevemente il suo percorso, da Padova a Messina passando per la Nazionale dove, anche se solo per due volte, ha dato sfoggio delle sue qualità umane e di atleta:

“Terza linea bianconera nella stagione 1968/69, il primo anno da allenatore di Memo Geremia, con 14 presenze, conquistò anche la maglia azzurra. Nel 69/70 rientrò a Messina come giocatore allenatore, dando una nuova dimensione al rugby messinese grazie all’esperienza acquisita a Padova”.