Figo: “Champions League? Vi dico la mia favorita”

L’ex di Inter e Barcellona Luis Figo ha parlato quest’oggi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Due squadre che giocano a calcio con uno stile differente, ma descrivere questa sfida seguendo le statistiche che dicono miglior attacco contro miglior difesa è terribilmente riduttivo. L’Inter non è solo una squadra che difende bene, chi lo pensa si sbaglia di grosso. Quella di Inzaghi è una squadra che lotta per il Triplete, col primo pezzo del suo triangolo da conquistare stasera nel derby di Coppa Italia contro il Milan, e lo fa giocando a ottimo livello. Ha un’anima italiana che la porta a difendere con attenzione e la cosa ha fatto sì che in Champions abbia incassato pochissimi gol, però poi nella fase offensiva ha tanti giocatori in grado di fare la differenza”.

C’è un favorito?

“In una semifinale di Champions è troppo difficile indicare un favorito, sono due squadre che stanno facendo una stagione incredibile tanto che sono ancora entrambe in corsa su tre fronti. Io tifo Inter, speriamo che vada tutto bene”.

Chi vede come favorito per la Champions?

“Il Psg. Dopo aver sofferto in Europa nella parte iniziale della stagione viene da una serie di risultati molto positivi e fisicamente sta benissimo, però è difficile fare un pronostico”.

E l’Inter?

“La mia speranza è che possa arrivare in fondo. I mezzi li ha”.