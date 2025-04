Ieri giornata di caos, le parole di Abodi e Malagò sui rinvii della Serie A

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato così in merito ai rinvii degli eventi sportivi per i funerali del Santo Padre: “Noi abbiamo dato degli indirizzi nel rispetto dell’autonomia dello sport e dei calendari sportivi, abbiamo dato questo orientamento a rispettare il sabato, la giornata in cui vengono celebrati i funerali del Santo Padre, così come abbiamo dato degli indirizzi sui programmi sportivi da qui a venerdì sera. L’organizzazione è possibile con delle accortezze, una certa sobrietà, il lutto al braccio, un minuto di raccoglimento” ha continuato, aggiungendo poi che verrà letto un pensiero su Bergoglio“.

Malagò aveva parlato così: “Invito le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco, rinnovando altresì l’invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice”.