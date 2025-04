Inter, Inzaghi: “La stanchezza c’è ma non deve essere un alibi. Volevamo la finale”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Mediaset al termine della sfida contro il Milan.

Inter, le dichiarazioni di Inzaghi

Così Inzaghi a Mediaset: “Ci dispiace per i nostri tifosi, questo è il calcio. Complimenti al Milan, hanno fatto un’ottima gara. Rammarico nostro per il primo tempo, avremmo meritato qualcosa in più. Non abbiamo sfruttato le nostre occasioni, noi dovevamo essere più attenti. Sul secondo gol non siamo stati fortunati, poi noi abbiamo fatto molto meno”.

Ora il fattore mentale diventa importante.

“Non siamo abituati a due sconfitte consecutive, dobbiamo analizzarle nel modo giusto. A Bologna non meritavamo di perdere, stasera ci è mancata un po’ di energia. Abbiamo avuto l’occasione con de Vrij che avrebbe riaperto la gara, merito al Milan che quest’anno ci ha sempre messo in difficoltà”.

Tanti calciatori stanchi fisicamente, come pensi di recuperarli?

“Dobbiamo andare avanti, c’è stanchezza ma dobbiamo essere più forti di tutto questo. Siamo l’Inter, questo percorso ci sta dando tante gioie. Questo risultato fa male, dovevamo fare meglio ma siamo mancati nei momenti più importanti”.

Come si risolve il problema della stanchezza in questo momento?

“Inevitabile che ci sia stanchezza ma non deve essere un alibi. Bisogna mettere attenzione, dovevamo essere più bravi. Volevamo la finale, dovevamo fare di più. Ora c’è l’ultimo mese, quello più impegnativo. Ci giocheremo la nostra partita domenica con la Roma”.

Problema anche mentale?

“Dobbiamo andare avanti tutti insieme. Giusto che il Milan vada in finale, analizzeremo la gara di stasera, per la Coppa Italia ci abbiamo provato ma non è andata”.