Juve, Tudor: “Mancato un po’ di tutto. Non si può prendere gol su un cross da 40 metri”

Igor Tudor, allenatore della Juventus, dopo il ko del Tardini ai microfoni di Dazn. “E’ mancato un po’ di tutto. Nel secondo tempo abbiamo spinto tanto ma siamo stati poco pericolosi. Nel primo tempo loro un po’ meglio sulle seconde palle, un po’ più di agonismo per le caratteristiche, poi abbiamo preso questo gol che è un cross da 40 metri, che non si può prendere e l’abbiamo preso. Tutto sommato siamo dispiaciuti, i ragazzi anche, però niente, si va avanti, ci sono ancora 5 gare, ci sono tanti punti in ballo e si va avanti. Si gioca già dopo 4 giorni”.

Poi aggiunge: “Rinvio? Abbiamo avuto questo problema, però non è una scusa, ci si deve adattare e andare avanti. Il Parma in questo momento è una squadra che sta andando forte, poi hanno un calcio semplice, buttano palla e vanno nella mischia, di agonismo, e hanno fatto questo gol. Per me se fosse finita 1-1… per come abbiamo spinto nel secondo tempo, avremmo meritato il gol. Purtroppo davanti non siamo stati decisivi, è mancato qualcosa. Non posso dire che il Parma ha fatto chissà che cosa e noi no, però è una sconfitta, va accettata e si riparte”.

“Dusan ha avuto un piccolo fastidio ed è uscito. Nel secondo tempo abbiamo spinto quasi sempre noi, se non la metti dentro è inutile stare là. Ci è mancata concretezza e pericolosità, non solo dei tre attaccanti ma di tutti. Yildiz e Conceicao? Loro ci hanno provato, hanno grandi qualità, ma purtroppo non è bastato”.