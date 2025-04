Milan, che tris all’Inter! 3-0 nel derby di ritorno: rossoneri in finale di Coppa Italia

Il Milan è la prima finalista di Coppa Italia: nel derby di ritorno, i rossonero superano 3-0 l’Inter e accedono all’ultimo atto della competizione.

Le formazioni

Inter in campo con il solito 3-5-2: in porta c’è Josep Martinez, il terzetto arretrato è formato da Bisseck, de Vrij e Bastoni. Simone Inzaghi sorprende a centrocampo: sugli esterni spazio a Darmian e Dimarco, in mezzo Asllani in cabina di regia assistito da Barella e Mkhitaryan. Tandem d’attacco formato invece da Lautaro Martinez e Taremi. Difesa a tre anche per Sergio Conceicao, nel 3-4-3 – davanti a Maignan – ci sono Pavlovic, Gabbia e Tomori. Sugli esterni di centrocampo spazio a Theo Hernandez e Jimenez, in mezzo Reijnders e Fofana. In avanti spazio a Rafa Leao e Christian Pulisic a supporto di Luka Jovic, che vince il ballottaggio con Tammy Abraham.

La partita

Sfida ad alta intensità sin dai primi minuti di gioco, la prima occasione è al 10′ per Darmian: l’esterno scappa sulla destra e prova il diagonale a incrociare, palla che termina alta sul fondo. L’Inter continua a spingere, Bisseck prova a cercare Dimarco in area ma la difesa avversaria chiude. Al 21′ ancora Dimarco pericoloso, la respinta rossonera su un tentativo di Lautaro diventa un assist per l’esterno, che calcia ma trova la respinta di Maignan. Un minuto più tardi ancora Dimarco a un passo dalla rete: apertura di Barella per il numero 32, che con un tiro di posizione defilata scheggia la parte alta della traversa.

I nerazzurri continuano a premere, al 33′ ci prova anche Lautaro Martinez che da buona posizione calcia alle stelle. Gol mangiato, gol subito, perché al 36′ è il Milan ad andare in vantaggio. Fofana apre sulla destra per Jimenez, cross per Jovic che anticipa Darmian e di testa batte Martinez. Vantaggio rossonero ma l’Inter non demorde: ci provano prima Bisseck, poi Mkhitaryan, entrambe le conclusioni sono imprecise. Il primo tempo termina 1-0 per il Milan.

Nella ripresa è ancora il Milan che parte forte e trova subito il raddoppio: al 50′ corner per i rossoneri, al centro dell’area è ancora Jovic che si fa trovare pronto per il 2-0. La formazione di Conceicao continua a spingere, ci prova anche Jimenez ma in fuorigioco. L’Inter torna in avanti con Mkhitaryan, l’armeno conclude ma la palla termina sul fondo. Al 66′ tentativo anche di Lautaro di testa, Maignan interviene senza problemi. Il portiere francese si supera al 68′: colpo di testa di de Vrij, provvidenziale respinta dell’estremo difensore. I nerazzurri provano a buttarsi in avanti per l’ultimo, disperato forcing, ma è ancora il Milan a segnare: Leao imbuca per Reijnders che batte ancora Martinez per il definitivo 3-0. Inter eliminata, Milan in finale di Coppa Italia: il prossimo 14 maggio sfiderà una tra Bologna ed Empoli.