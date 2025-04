Parte benissimo il Masters 1000 di Madrid per Flavio Cobolli: il tennista romano, al primo turno, supera Fabian Marozsan. Ottima prestazione per Cobolli, che trionfa 7-6 7-5 in un match di grande sostanza. Ottava vittoria stagionale per il tennista azzurro che si qualifica così al secondo turno del Mutua Madrid Open: nel prossimo match sfiderà Holger Rune.