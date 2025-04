Fabio Fognini saluta al primo turno il Masters 1000 di Madrid: il tennista azzurro, dopo aver ottenuto l’accesso al main draw del Mutua Open in terra spagnola, si arrende a Laslo Djere. Il tennista serbo di origini ungheresi si impone, senza troppi sforzi, in due set: 6-2- 6-3 il risultato finale in favore del classe 1995, che accede così al secondo turno. Delusione invece per Fognini, che non riesce a replicare la bella prestazione offerta contro Rinky Hijikata e deve già salutare il torneo.