Carlos Alcaraz è in forte dubbio per il Mutua Madrid Open: a riportarlo è Cadena Ser. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli, il tennista numero 2 al Mondo non si è allenato negli ultimi giorni dopo il fastidio all’adduttore accusato a Barcellona. Domani alle 12.30 è in programma una conferenza stampa in cui lo spagnolo dovrebbe sciogliere le riserve riguardo la sua presenza.