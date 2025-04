Schumacher, nessuno ci crede: “È impossibile”

I fan di Schumacher hanno ascoltato molto attentamente le ultime parole: nessuno riesce a crederci, è impossibile.

I fan di Michael Schumacher non hanno mai smesso di sperare in una ripresa del campione tedesco. Il vincitore di 7 titoli iridati in F1 non compare in pubblico dal 29 dicembre 2013, giorno del drammatico incidenti sugli sci a Meribel (Francia). Le sue attuali condizioni di salute sono ignote, anche se di tanto in tanto qualche indiscrezione trapela dal muro di gomma eretto dalla famiglia per preservare la privacy del Kaiser.

L’impressione è che molto difficilmente avverranno miglioramenti significativi, anche se la firma sul casco di Jackie Stewart – messo poi all’asta per beneficenza – ha riaperto una piccola speranza tra i tantissimi tifosi dell’ex ferrarista. Proprio nelle scorse ore è arrivata un’altra notizia che ha scaldato i cuori di tutti coloro che pensano sempre con grande affetto a Michael Schumacher.

La Ferrari 499P ha trionfato nella 6 Ore di Imola, seconda gara del campionato Endurance 2025. La vittoria è andata alla vettura guidata da James Calado, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi. Il secondo posto è stato invece conquistato dalla BMW di Frijns, Rast e Sheldon van der Linde. La Alpine ha poi completato il podio, grazie alle ottime prove di Gounon, Makowiecki e Mick Schumacher.

Schumacher, che soddisfazione: “Non lo credevamo possibile”

Proprio il figlio di Michael ha espresso tutta la sua gioia per essere riusciti a centrare un terzo posto inatteso alla vigilia. Dopo il podio dello scorso anno alla 6 Ore del Fuji, anche in quell’occasione con Mick Schumacher tra i piloti (assieme a Lapierre e Vaxiviere), è arrivato un altro risultato molto prestigioso per la Alpine. Il team ha indovinato alcune mosse, tra cui la scelta di puntare sulle gomme morbide e la velocità con cui è stato fatto l’ultimo pit stop.

“All’inizio non credevamo fosse possibile ottenere un piazzamento tra i primi tre. La strategia è stata fondamentale, aiutata anche da alcuni episodi davanti a noi“, le parole di Mick Schumacher dopo la gara. Il pilota tedesco ha poi espresso tutta la sua soddisfazione per aver raggiunto un risultato che sembrava fuori portata. “Ora dobbiamo continuare a lavorare per mantenere questo slancio verso Spa e Le Mans“, ha aggiunto il pilota tedesco.

Il terzo posto alla 6 Ore di Imola certifica anche la crescita di Mick Schumacher come pilota: il suo sogno, come rivelato in alcune recenti interviste, è sempre quello di rientrare in F1 per dimostrare tutto il suo valore.