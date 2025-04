Sinner incredulo, gioia incontenibile: “Mamma mia”

Jannik Sinner ha fatto impazzire tutti i suoi fan: il campionissimo italiano non è riuscito a trattenere la gioia.

Jannik Sinner sta ormai contando i giorni che mancano al rientro in campo. Il campionissimo italiano ha già ripreso ad allenarsi in strutture federali e tra meno di due settimane vedrà terminare la squalifica di tre mesi inflitta dopo il patteggiamento con la WADA (Agenzia Mondiale Antidoping) per il caso Clostebol.

I fan di Jannik attendono di rivederlo protagonista nei vari tornei, a cominciare dagli Internazionali d’Italia: il rientro di Sinner avverrà proprio al Foro Italico di Roma, dove verrà accolto dal calorosissimo abbraccio del pubblico di casa. Ovviamente anche i tifosi più accaniti sanno bene che difficilmente Sinner potrà essere competitivo fin da subito.

L’impressione è che il numero 1 al mondo e il suo staff stiano lavorando a fondo per arrivare nelle migliori condizioni possibili al Roland Garros, dove lo scorso anno il cammino di Jannik si interruppe in semifinale contro Carlos Alcaraz. Nel frattempo, però, Sinner sceglie di esternare a pieno la sua felicità con una storia pubblicata su Instagram che ha fatto molto piacere ai suoi fan (e non solo).

Sinner: la storia Instagram fa impazzire i fan

Il numeor 1 della classifica ATP ha infatti pubblicato una storia per complimentarsi con Giulio Ciccone per il successo nella prima tappa del Tour of the Alps. Il ciclista abruzzese della Lidl-Trek ha conquistato la vittoria nella tappa con partenza e arrivo a San Lorenzo Dorsino, battendo in volata Felix Gall, Paul Seixas, Romain Bardet e Florian Stork. Grazie a questa affermazione Ciccone ha conquistato anche la maglia verde di leader della corsa.

Una vittoria senz’altro molto importante per Ciccone in una competizione – erede del Giro del Trentino – ideale per prepararsi al meglio per il Giro d’Italia. Il Tour of the Alps 2025 è caratterizzato da cinque tappe: la più dura è la quarta con le salite di Passo Monte Croce di Comelico e Passo di Sant’Antonio.

“Mamma miaaaa“, ha scritto Jannik Sinner su Instagram ricondividendo il post di Eurosport sulla vittoria del ciclista abruzzese. Dopo il successo nella prima tappa lo stesso Ciccone ha svelato un retroscena sul messaggio del suo grande amico: “Mi diceva che ero l’unico, nel nostro gruppo di amici, che ancora non aveva vinto quest’anno, visto che lui ha vinto gli Australian Open e Giovinazzi a Imola – le parole dell’atleta 30enne – E allora ecco qua che ho vinto anch’io, siamo pari!“.