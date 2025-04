Verstappen, nuova svolta: l’ammissione spiazza

Le voci su Max Verstappen via dalla Red Bull a fine stagione non accennano a diminuire: l’ammissione è una ‘bomba’.

Max Verstappen ha dovuto accettare di arrivare dietro alla McLaren anche in Arabia Saudita. Stavolta il campione del mondo in carica è giunto secondo dietro Oscar Piastri, che con questo successo ha scavalcato Lando Norris (solo quarto a Gedda) e si è portato in testa alla classifica piloti.

Per Verstappen si è trattato senz’altro di un weekend migliore rispetto a quello molto complicato vissuto in Bahrein, dove non era riuscito ad andare oltre il sesto posto. Il 4 volte iridato è ora a 12 punti da Piastri e solo due lunghezze da Norris: un divario assolutamente recuperabile, sebbene l’impressione è che la McLaren sia al momento la macchina migliore del campionato.

Di sicuro, però, Verstappen ha bisogno di una RB21 competitiva per provare ad andare a caccia del suo quinto titolo consecutivo, andando così a eguagliare il record di Mondiali di fila di Michael Schumacher (dal 2000 al 2004 con la Ferrari). Se così non sarà, il rischio di una separazione a fine stagione diventerebbe molto serio.

Verstappen, addio Red Bull: tutta la verità

Ma quali sono i team intenzionati a lanciare l’assalto a Max Verstappen? Mercedes e Ferrari sono sempre alla finestra, anche se negli ultimi giorni le indiscrezioni parlano di un tentativo molto concreto da parte della Aston Martin. La scuderia di Lawrence Stroll è molto ambiziosa e lo si capisce dal recente ingaggio di Adrian Newey, artefice dei recenti successi Red Bull.

Tuttavia Andy Cowell, CEO e Team Principal dell’Aston Martin, ha sgombrato il campo da ogni dubbio. Stando alle sue parole, infatti, anche nel 2026 la scuderia con sede a Silverstone continuerà ad avere come piloti Fernando Alonso e Lance Stroll. Durante la conferenza stampa del venerdì prima del Gran Premio dell’Arabia Saudita – terminato con il successo di Piastri proprio davanti a Verstappen – Cowell è stato molto chiaro.

“Siamo incredibilmente fortunati ad aver ingaggiato due piloti di grande esperienza per i prossimi due anni – le parole del CEO dell’Aston Martin – Questo significa che posso concentrarmi sul tentativo di migliorare l’azienda e progettare auto da corsa veloci“. Quando poi gli è stato chiesto di un possibile interesse per Verstappen la sua risposta è stata netta: nella sua testa c’è solo l’idea di “fare una macchina da corsa veloce per Lance e Fernando“.