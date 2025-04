Zanardi, lacrime e brividi: il messaggio è commovente

I brividi per il pilota bolognese, incontro indimenticabile: “Dopo la foto mi son messo a piangere”

Non si sa più nulla su come stia Zanardi dopo l’ultimo drammatico incidente. L’unica certezza è data dall’affetto dei suoi tifosi, un affetto che è inevitabilmente accresciuto negli ultimi anni. Per il campione in più sport che è stato, o meglio che era fino al triste accaduto, ma soprattutto per l’uomo che è. Per gli insegnamenti che ha dato, il sorridere alla vita nonostante tutto.

Sui social è un continuo ricordo del pilota bolognese, protagonista tanti anni fa anche in Formula 1. Alex è inevitabilmente cambiato dopo l’incidente del 15 settembre 2001, nel campionato CART, che gli ha causato la perdita delle gambe.

Allo stesso tempo, però, è rimasto se stesso: un ragazzo nel corpo di un adulto, con le sue fragilità e le sue sofferenze, come con il suo entusiasmo contagioso. Vivere la vita come se non ci fosse un domani, viverla quindi al massimo tra gioie e dolori, senza farsi mai mancare nulla. A mille all’ora, come l’ha vissuta a lui, del resto meglio un rimpianto che un rimorso.

L’incontro indimenticabile con Zanardi: “Ho gli occhi gonfi, dopo la foto mi son messo a piangere per la gioia”

Non solo su X di Elon Musk, Alex Zanardi è ricordato e omaggiato anche su Instagram e Facebook. Tra i tanti post che si possono trovare, troviamo molto emozionante quello di un suo fan, Luca Vece, il quale ha pubblicato una foto che lo ritrae al fianco di Zanardi già in carrozzina.

Vece ha ricondiviso un ricordo del 16 aprile 2016, il ricordo di un incontro che non potrà dimenticare mai: “Una tra le conoscenze più emozionanti di tutta la mia vita, la forza di volontà e la voglia di vivere che scaturisce da questo CAMPIONE non ha eguali.

hHo gli occhi gonfi, dopo la foto mi son messo a piangere per la gioia, sia di aver fatto due chiacchere con un mio idolo, sia per la gratitudine verso la mia vita stessa e tutte le fortune che ho capito in un solo istante di possedere! GRAZIE ALEX”.