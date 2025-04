Alcaraz out da Madrid: Sinner rimarrà almeno un anno intero in vetta al ranking

Il ritiro di Carlos Alcaraz dal Mutua Madrid Open porta una buona notizia anche per Jannik Sinner: per effetto del forfait dello spagnolo, che nelle prossime settimane avrebbe dovuto difendere 200 punti, Sinner ha la certezza di restare in vetta al ranking almeno fino al Roland-Garros. Il numero 1 al Mondo completerà quindi almeno 52 settimane in vetta alla classifica, a prescindere dal numero di punti che otterrà a Roma.