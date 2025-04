Alcaraz rinuncia a Madrid: “Tra un paio di settimane tornerò ad allenarmi. Ritorno a Roma? Una possibilità”

Adesso è ufficiale: Carlos Alcaraz non parteciperà al Mutua Madrid Open, in programma fino al 4 maggio. La notizia era nell’aria già da diverse ore, riportata da alcune testate spagnole, ma adesso è arrivata l’ufficialità proprio dal tennista numero 2 al Mondo, che ha spiegato la propria decisione nel corso di una conferenza stampa.

Le dichiarazioni di Alcaraz

Queste le dichiarazioni di Alcaraz: “Prevedo di tornare ad allenarmi tra un paio di settimane. Roma è ancora una possibilità, di sicuro sarò a Parigi. Lunedì farò un altro test, poi vedremo come andrà. Non voglio dare nulla per scontato”.