Bagnaia gela la Ducati: c’entra sempre Marquez

Le parole di Pecco Bagnaia riguardano anche il suo compagno di squadra Marc Marquez: la Ducati non se l’aspettava.

La MotoGP sbarca in Spagna, precisamente a Jerez, un tracciato dove lo scorso anno la spuntò Pecco Bagnaia davanti a Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Anche sulla pista iberica i favoriti sono proprio loro, Marquez e Bagnaia, con Alex Marquez pronto a inserirsi come terzo incomodo.

Finora il dominatore del campionato è stato l’otto volte campione del mondo: sette successi in otto gare tra Sprint e GP con l’unica eccezione di Austin, dove è caduto mentre era in testa lasciando campo libero a Bagnaia. Il passaggio alla Ducati ufficiale ha riconsegnato alla MotoGP il Marc Marquez ‘tiranno’, capace di conquistare sei titoli iridati tra il 2013 e il 2019.

Più di qualcuno temeva che con l’arrivo del pilota spagnolo la Casa di Borgo Panigale avrebbe avuto difficoltà nel gestire il duello con Bagnaia. Invece, almeno finora, il rapporto tra i due campioni è buono e lo dimostrano anche le dichiarazioni di entrambi alla stampa.

Bagnaia, la verità su Marquez: “Dura da accettare”

In un’intervista rilasciata a TNT Sports il pilota torinese ha spiegato di aver compreso i motivi che hanno spinto la Ducati ad avere anche Marquez in squadra. Il team non voleva infatti che si ripetesse quanto accaduto lo scorso anno, ovvero la vittoria di Jorge Martin con il team satellite Pramac dopo una lunga battaglia proprio con Pecco.

Il 28enne piemontese ha ammesso che lo scorso anno ha perso il Mondiale a causa di alcuni errori. Bagnaia sottolinea infatti di aver avuto degli incidenti o dei problemi mentre si trovava al comando o in lotta per le prime posizioni. “Quindi è dura da accettare perché so che è stata al 100% una mia responsabilità, ma sto provando a migliorare – le sue parole a TNT Sports – Quest’anno è importante essere in grado di lottare ancora per vincere di nuovo il campionato”.

Bagnaia ha poi aggiunto che la Ducati sta facendo un bel lavoro di squadra e che assieme a Marquez cercano sempre di capire come migliorare durante il weekend. Il campione di MotoGP 2022 e 2023 crede poi che l’ex Honda si sia integrato benissimo: “È fantastico aver incontrato un pilota come Marc, con cui non avevo ancora mai avuto la possibilità di parlare, e capire che la nostra relazione può essere così buona”.