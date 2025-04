Bologna, Di Vaio: “Rinnovo Italiano? Ecco la situazione. L’obiettivo è chiaro”

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato a Mediaset prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Empoli: “Siamo molto emozionati, è un momento storico per il club. Vogliamo portare a casa questa finale. Non dobbiamo pensare a gestire questo vantaggio, bisogna rispettare l’avversario. L’abbiamo costruita giorno per giorno, siamo felicissimi di quello che stiamo vivendo perché abbiamo passato momenti delicati. Siamo una realtà solida, questa è una serata per consolidare ancora di più questo club”.

Italiano potrebbe rinnovare?

“Assolutamente sì, c’è la volontà di prolungare questo contratto al termine della stagione però in questo momento è inutile parlarne. C’è la volontà di sedersi insieme e programmare il futuro”.