ESCLUSIVA SI Fernando Valente: “Sudakov fantasista costante per il Napoli. Joao Felix? Futuro in Arabia o al Benfica”

Fra i nomi accostati al Napoli per la prossima estate c’è quello di Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk: negli scorsi giorni il CEO del club ha parlato di “affare a buon punto” con una squadra non ben precisata.

Ai microfoni di SPORTITALIA è intervenuto l’allenatore portoghese Fernando Valente, che conosce molto bene il fantasista avendolo allenato nelle giovanili dello Shakhtar Donetsk.

Dopo la partenza di Kvaratskhelia, anche se è un giocatore diverso, Sudakov potrebbe essere il giocatore giusto per il Napoli, per avere un po’ di creatività in più?

“Penso che Sudakov sarà sempre un buon investimento, perché l’evoluzione che ha avuto allo Shakhtar e nella nazionale ucraina dimostra che sarà un leader in futuro. E che, oltre a usare la sua creatività per fare la differenza, ha una qualità non molto comune nei giocatori creativi: la sua costanza di rendimento ad alto livello. Ecco perché penso che al Napoli o in qualsiasi altra grande squadra, Sudakov sarà sempre un punto di riferimento creativo al servizio del collettivo”.

Cosa pensi di Joao Felix? Sta faticando anche in Italia.

“João Félix è un grande talento che non ha ancora trovato il contesto ideale per esprimere il suo talento con maggiore continuità. Penso anche che João abbia lasciato il Portogallo troppo presto e non fosse mentalmente preparato per una squadra come l’Atlético Madrid, non riuscendo mai a imporre il suo gioco, il che è stata una grande delusione per lui, perché è stato costretto a rimanere in panchina. È stato ceduto in prestito ad altri club, ma nonostante ciò non è mai riuscito a giocare con continuità, né al Barcellona, ​​né al Chelsea, né ora al Milan… Credo che in futuro andrà in Arabia Saudita o tornerà al Benfica”.

E Leao? E’ stato un po’ discontinuo quest’anno, nonostante sia estremamente talentuoso.

“Rafael Leão mostra la sua mancanza di continuità quando la squadra si aspetta sempre che risolva la partita con un’azione inaspettata, ma la creatività deve essere supportata da una struttura collettiva che lo aiuti a rivelare il suo talento. Quando deve passare molto tempo in difesa, perde il suo potenziale offensivo e questo danneggia il suo gioco e la sua creatività”.

Su Renato Veiga: Pensi che la Juventus farebbe bene a tenerlo?

“Penso di sì, perché ha giocato bene da quando è arrivato alla Juventus ed è un giovane giocatore che si sta facendo strada nella nazionale portoghese, il che dimostra che potrebbe essere un buon investimento per la Juventus”.