Federica Pellegrini, altro duro colpo: è una batosta

Federica Pellegrini al centro delle polemiche negli ultimi giorni per le sue parole su Sinner: l’ultima notizia chissà se le farà piacere

In prima pagina, ancora una volta. Federica Pellegrini è tornata alla ribalta, non certo volutamente, con le ultime dichiarazioni su Jannik Sinner. L’ex nuotatrice è stata al centro di un polverone suscitato dalle sue parole sul tennista numero 1 al mondo.

Quel “è stato trattato diversamente dagli altri” è stato al centro di numerose polemiche, tanto che lei stessa ha dovuto rispondere tramite social e non solo. “Ma perché non va mai bene niente” lo sfogo dell’ex campionessa olimpica contro le tante discussioni nate intorno alle sue parole. Per la 36enne veneta, che da qualche anno ha lasciato l’attività agonistica, c’è stato anche l’addio al record italiano dei 100 metri stile libero, superata dalla giovanissima Sara Curtis nel corso degli Assoluti che si sono disputati a Rimini.

Anche il primato della 18enne è stato preso a pretesto per attacchi alla Pellegrini che ora incassa un’altra notizia che, molto alla lontana, la ‘tocca’: Thomas Ceccon ha battuto il record italiano dei 200 dorso.

Pellegrini-Ceccon, storia di una rivalità tra campioni

Il campione olimpico ha soffiato il primato a Matteo Restivo che resisteva dal 2018: 1’55’71 il nuovo primato raggiunto a Brisbane nel corso dei campionati australiani open. Con questo tempo Ceccon ha ottenuto anche il pass per competere ai prossimi mondiali di Singapore in programma a luglio.

Lì Ceccon si presenterà anche come grande favorito nei 100 metri dorso, specialità in cui è campione olimpico, mondiale ed europeo, oltre che primatista del mondo. Ma perché il record di Ceccon ‘coinvolge’ la Pellegrini? Le Olimpiadi di Parigi hanno rappresentato un punto di rottura tra i due campioni italiani.

In un’intervista dopo la vittoria olimpica, Ceccon non usò parole dolci per l’ex nuotatrice: “Cosa rappresenta per me? Niente, non mi ha mai detto una parola, lei si è sempre fatta i fatti suoi ed io mi faccio i miei. L’ammiro come sportiva, per il resto no“. Parole che aveva fatto infuriare la Pellegrini che ha risposto in maniera piccata: “Sono sempre i colleghi maschi che cercano di sminuirmi“. Sempre la nuotatrice poi successivamente tornò sull’argomento, sempre in maniera polemica: “Gli ho scritto dopo il record del mondo, c’è un video a Parigi in cui ci abbracciamo. Nella mia ultima stagione abbiamo nuotato le staffette insieme. Che dire? – la sua conclusione piccata – Davanti al nome Federica Pellegrini a qualcuno viene voglia di tirare batoste“.