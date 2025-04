Federica Pellegrini contro Sinner: la risposta è devastante

Federica Pellegrini contro Jannik Sinner: la risposta non si è fatta attendere ed è stata decisamente netta, ecco i dettagli.

Il mondo dello sport italiano è di nuovo al centro di una discussione accesa e questa volta a far parlare è la critica rivolta da Federica Pellegrini a Jannik Sinner. La ‘Divina’ del nuoto italiano, in un’intervista recente al ‘Corriere della Sera’, non ha risparmiato critiche al numero uno del tennis mondiale, tornando su una vicenda che ha tenuto banco per mesi: il caso doping legato al Clostebol.

La Pellegrini ha espresso un’opinione che ha fatto però storcere il naso a molti, attirando una risposta pungente che non si è fatta attendere più di tanto. E che è stata appunto dura e diretta: ecco cos’è stato risposto alla campionessa del nuoto.

Federica Pellegrini e ‘l’accusa’ a Sinner: la dura risposta non si è fatta attendere

Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, si è trovato al centro di una tempesta mediatica dopo essere risultato positivo al Clostebol. La sostanza vietata è stata rilevata, in quantità infinitesimale, durante il Masters 1000 di Indian Wells del 2024. La vicenda, che ha visto coinvolto il suo ex fisioterapista per una contaminazione non dovuta al volere dell’atleta, si è conclusa con un patteggiamento di tre mesi di sospensione. Sospensione accettata dal tennista per chiudere la questione. Il tutto terminerà il 4 maggio 2025.

Non tutti hanno digerito però la gestione del caso. Federica Pellegrini ha infatti messo in discussione il trattamento riservato a Sinner, sottolineando una disparità rispetto ad altri atleti. “Se il mio fisioterapista si beve una birra e investe qualcuno, non è colpa mia,” ha dichiarato, “ma diventa mia responsabilità se usa una crema su di me e risulto positivo. Perché il caso Sinner deve essere diverso?”. E la risposta non si è fatta attendere.

“Una sospensione immediata – ha aggiunto – non c’è stata. Non dico che ci dovesse essere, ma di fatto è stato trattato come un caso diverso dal 99% degli altri atleti che hanno pagato una negligenza per doping.” La posizione di Pellegrini non è nuova. Già a dicembre del 2024, parlando alla ‘Stampa’, aveva espresso la sua sul caso Sinner, sottolineando che “l’atleta è responsabile a prescindere.”

Le sue parole hanno scatenato un vero e proprio rincorrersi di opinioni. Sui social, i tifosi di Sinner si sono scagliati contro di lei, accusandola di non conoscere i dettagli della vicenda o di parlare senza cognizione di causa. E in questo clima, si è fatto sentire anche Paolo Bertolucci

L’ex campione del tennis italiano e oggi opinionista della ‘Gazzetta dello Sport’, ha rilasciato su ‘X’ una risposta tagliente. Il suo messaggio: “Mancava giusto la Pellegrini,” non è passato inosservato. Bertolucci, che ha seguito da vicino l’ascesa di Sinner, sembra voler difendere non solo il tennista. Ma anche tutto il movimento tennistico italiano, che negli ultimi anni ha vissuto una rinascita senza precedenti.