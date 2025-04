Juve, l’assalto è partito! Sfida totale al Napoli per un colpo di mercato

La Juventus ha inviato una proposta ufficiale allo Shakhtar per Giorgi Sudakov, e si sono aperte le trattative con lo Shakhtar, come anticipato dall’Inghilterra e confermato da fonti interne ucraine.

I primi contatti tra Juventus e Shakhtar per Sudakov risalgono alla stagione scorsa, e sono ripresi anche quest’anno per il mercato di gennaio.

Anche il Napoli nelle due sessioni si era interessato al fantasista 22enne, ma già a gennaio lo Shakhtar ha fatto capire che 40 milioni non sarebbero bastati. Il club partenopeo l’aveva seguito tre volte in Champions League.

Sudakov, normolineo ma strutturato, da 5 anni in prima squadra con lo Shakhtar, a 22 ha già 28 presenze in nazionale, con 3 gol. Virtuoso centrocampista offensivo di personalità e di tocco, che svaria sulle posizioni della trequarti ma lavora anche senza palla, è stato titolare sulla trequarti sinistra agli Europei, dopo aver esordito già a 17 anni nella nazionale under 21.