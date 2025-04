Leicester, Vardy annuncia: “Lascio il club dopo 13 anni”

Dopo 13 anni e 496 presenze (che potrebbero diventare 500 entro la fine della stagione), Jamie Vardy ha annunciato quest’oggi che lascerà il Leicester City. Le Foxes dicono addio a quella che è probabilmente la più grande leggenda della sua storia. Il centravanti inglese, che veste la maglia del club dal 2012, ha segnato 198 reti con la maglia della formazione delle Foxes. Ovviamente, la sua stagione più importante è resterà quella del 2015/16, quando la formazione della città delle East Midlands ha vinto il titolo della Premier League guidato da mister Claudio Ranieri.

L’attaccante che ha riscritto la storia

Jamie Vardy ha annunciato l’addio al club questa mattina, dopo una stagione molto negativa concluda con la seconda retrocessione del Leicester City in Championship in tre anni. Nel palmares dell’ex centravanti della Nazionale inglese oltre alla Premier League del 2015/16, ci sono anche la vittoria della FA Cup nel 2021 e il Community Shield dell’anno successivo. Nell’anno della vittoria della Premier, Vardy con la maglia del Leicester aveva vinto anche la classifica cannonieri ed era stato eletto Giocatore dell’anno del torneo inglese. E ovviamente calciatore inglese dell’anno.

Inoltre, il centravanti di Sheffield con il Leicester City ha vinto anche due campionati di Championship prima nel 2013/14 e poi nella passata stagione 2023/24.

L’addio di Vardy al Leicester City

Vardy saluta oggi il Leicester City alla fine di 13 lunghissime stagioni, dopo che in diverse occasioni aveva scelto di rimanere nonostante importanti offerte in particolare nel 2016 quando l’Arsenal era stato vicinissimo al suo acquisto: “Mi sento a pezzi che questo giorno sia arrivato, ma sapevo che prima o poi questa cosa sarebbe successa. Ho trascorso 13 anni incredibili all’interno di questo club, con tanti grandi successi e qualche momento difficile, ma per la maggior parte abbiamo vissuto tutti momenti felici assieme. Questo club, il Leicester avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”.