Mutua Madrid Open, Arnaldi rimonta Coric e avanza al secondo turno

Matteo Arnaldi vince contro Borna Coric in rimonta nel primo turno del Mutua Madrid Open. Il classe 2001 non parte bene: Coric gli strappa un break e chiude il primo set sul parziale di 6-4. Nel secondo set ecco la reazione dell’italiano, che mette in scena lo stesso copione di Coric, strappa un break all’avversario e chiude anch’esso sul 6-4. Nel terzo e decisivo set, Arnaldi sterza a guadagna ancora il break – questa volta nel settimo game, ma poi si fa nuovamente rimontare: l’azzurro però, sul 6-5, strappa il decisivo break chiudendo con il finale di 4-6 6-4 7-5. Ottima prestazione del tennista classe 2001 che accede così al secondo turno.