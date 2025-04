Mutua Madrid Open, Bellucci subito out: l’azzurro sconfitto da Dzumhur al primo turno

Mattia Bellucci saluta subito il Mutua Madrid Open: il tennista azzurro viene sconfitto in rimonta da Damir Dzumhur all’esordio del torneo spagnolo.

Il match

Il classe 2001 era partito anche bene: nel primo set è decisivo il break nel terzo game, utile a chiudere sul parziale di 6-4. Nel secondo set Bellucci guadagna ancora il break, questa volta al primo game, prima di perderlo a sua volta e subire la rimonta, con il bosniaco che chiude 6-4 a suo favore. Nel terzo set non c’è storia: Bellucci cala fisicamente, Dzumhur guadagna ancora il break e gestisce al meglio la seconda parte del terzo parziale: termina 4-6 6-4 6-2 in favore del bosniaco. Delusione per Bellucci che saluta subito Madrid.