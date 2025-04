Mutua Madrid Open, buon esordio di Darderi: l’azzurro batte Halys

Un ottimo Luciano Darderi parte alla grande al Mutua Madrid Open: il tennista azzurro batte Quentin Halys in poco più di un’ora e avanza al secondo turno del torneo sulla terra rossa. Buona prestazione da parte del classe 2002 che nel primo set strappa un break utile a portarsi sul 6-4. Il copione non cambia nel secondo parziale: all’italiano basta un solo break sull’avversario per replicare la sostanziosa prova del primo set: Darderi vince 6-4 6-4 e avanza al secondo turno del torneo, dove affronterà Tiafoe.