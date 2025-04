Mutua Madrid Open, Cocciaretto rientra come lucky loser ma viene subito eliminata: vince Starodubtsewa

Una delle sorprese della giornata odierna al Mutua Madrid Open, per quel che riguarda il tabellone principale femminile, è stata la presenza di Elisabetta Cocciaretto. La tennista azzurra è stata ripescata nel tabellone dopo l’annuncio del forfait da parte di Karolina Muchova. L’avventura della Cocciaretto in terra spagnola è durata però pochissimo: l’azzurra è stata infatti eliminata al secondo turno da Yulia Starodubtsewa. La tennista ucraina, classe 2000, si è imposta in due set con il finale di 7-6(5) 6-4.