Termina al secondo turno l’avventura di Lucia Bronzetti al Mutua Madrid Open: la tennista italiana è stata infatti sconfitta da Madison Keys. Match che praticamente non è mai stato in discussione. l’americana ha strappato un break nel primo set imponendosi per 6-4, mentre ha preso il largo nel secondo parziale – nonostante una prova d’orgoglio dell’azzurra – concludendo con il definitivo 6-4 6-3. Bronzetti saluta dunque il torneo sulla terra rossa, va avanti la Keys.