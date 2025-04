Mutua Madrid Open, Sonego avanza al secondo turno: battuto Kecmanovic all’esordio

Lorenzo Sonego vince all’esordio del Mutua Madrid Open: il tennista italiano supera in due set Miomir Kecmanovic e accede al secondo turno del torneo. Nel primo set, al classe 1995, basta un break strappato all’avversario per gestire con maturità tutta il proseguimento del set, che viene chiuso con il parziale di 6-4. Qualche difficoltà in più nel secondo parziale, con Kecmanovic che alza il proprio livello e Sonego è costretto a ribattere colpo su colpo: si arriva al tie-break, dove l’azzurro riesce ad avere la meglio: 6-4 7-6(5) in favore di Sonego, che si qualifica per il secondo turno del torneo su terra spagnola, dove affronterà Alex de Minaur.