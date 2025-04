Schumacher, l’ultimo omaggio: senza parole

L’ultimo omaggio a Michael Schumacher ha commosso tutti i fan del leggendario pilota tedesco: un regalo fantastico.

Michael Schumacher riuscì a riportare il titolo iridato a Maranello dopo 21 anni di attesa. Era dal 1979, ovvero dal trionfo di Jody Schekter, che il Mondiale piloti non si colorava di ‘rosso’: nel 2000, invece, il Kaiser centrò l’impresa scavalcando Hakkinen in classifica nelle ultime gare. Da quel momento in poi Schumacher non si fermò più e realizzò quello che è ancora oggi un record assoluto: cinque Mondiali vinti di fila con il Cavallino rampante, dal 2000 al 2004, dopo i due che il campionissimo tedesco era già riuscito a conquistare con la Benetton.

Sono senz’altro ricordi meravigliosi per tutti i tifosi della Ferrari, che da tempo aspettano di poter rivivere le stesse emozioni: fatta eccezione per il Mondiale del 2007, vinto da Raikkonen al volante della Rossa, sono quasi 20 anni che il titolo piloti manca da Maranello.

Allo stesso tempo i tantissimi fan della Ferrari sperano sempre in un miracolo per Schumacher, la cui vita è totalmente stravolta ormai da più di un decennio a causa del tragico incidente sugli sci a Meribel, in Francia. Anche per questo l’ultimo omaggio a Michael Schumacher ha commosso molto tutti gli ammiratori del 7 volte campione del mondo.

F2004, che omaggio a Schumacher: il prezzo è da capogiro

La F2004, ovvero la Ferrari che Michael Schumacher portò al trionfo nella stagione 2004 (15 vittorie in 18 gare, di cui 13 con Schumacher), è stata infatti riprodotta in scala 1:1 pur senza il dominante motore V10. Tutto il resto è ripreso fedelmente dal modello originale: dagli pneumatici Bridgestone ai cerchi BBS, fino ad arrivare ai pulsanti del volante e alla vetroresina con telaio metallico della carrozzeria.

Le ruote girevoli permettono di spostare la riproduzione della F2004 piuttosto facilmente, anche se non si tratta di una vettura da guidare: siamo infatti di fronte a un oggetto da esposizione, che ha ovviamente bisogno di un luogo spazioso per essere ospitata viste le dimensioni (lunga 5 metri, larga 2). Il prezzo non poteva che essere da capogiro: servono 155.000 dollari per portarsi a casa la replica della F2004, senza dubbio una delle Ferrari più iconiche.

Oltre al titolo piloti, infatti, la F2004 conquistò anche il Mondiale costruttori sbaragliando la concorrenza: le uniche vittorie non targate Ferrari furono quelle di Raikkonen con la McLaren in Belgio e Montoya con la Williams in Brasile.