Sinner e Papa Francesco, accusa devastante: così è troppo

La morte di Papa Francesco domina l’attenzione mediatica, ma non mancano ancora le polemiche: al centro c’è ancora Sinner

Il 21 aprile il mondo si è fermato per uno degli eventi più importanti che l’Italia, e non solo, possano vivere nell’ultimo anno. Dopo una lunga malattia, Papa Francesco è morto a 88 anni e non è uno sconvolgimento solo sotto il profilo spirituale, ma a tutti i livelli, anche per lo sport.

Negli ultimi giorni, sono stati tanti i passaggi traumatici e le decisioni prese, davvero complicate da gestire. Ci sono stati i rinvii delle partite di Serie A, i giorni di lutto e parallelamente le tante manifestazioni di affetto e cordoglio arrivate da ogni parte del globo. Sono davvero tanti gli sportivi che si sono fatti sentire in segno di stima, vicinanza e ricordo.

Lionel Messi ha dedicato a Bergoglio un bellissimo messaggio, e tra gli argentini si sono fatti sentire anche Taty Castellanos e Javier Zanetti, solo per citarne due di una lunga schiera. Dalla politica allo sport, tantissimi volti noti non hanno potuto far mancare un post, una dichiarazione o anche solo una foto per ricordare il Papa. Tra questi, però, non c’è stato Jannik Sinner.

Sinner non scrive per Papa Francesco: non mancano le polemiche

Il Pontefice non aveva fatto mancare un bel messaggio per il fenomeno altoatesino in occasione della vittoria degli Australian Open: “Anche dal tennis è possibile trarre lezioni di vita. Lo sport offre opportunità per la crescita di ogni persona e della società”, aveva sottolineato, senza nascondere di essere un sostenitore del campione italiano.

Anche per questo, il silenzio di Sinner fa discutere parecchio nelle ultime ore. In molti si aspettavano che dedicasse almeno un post social o qualche riga per Bergoglio, ma così non è stato. A evidenziare ‘l’errore’ del numero uno del ranking Atp è stato ‘Virgilio’, che ha evidenziato come fosse doveroso farsi sentire.

È vero che Sinner ha una gestione dei suoi social piuttosto rigida, ma ciò non può giustificare quanto non ha fatto, anche perché lo stesso giorno aveva comunque tenuto attivi i suoi profili. Tra le sue storie Instagram ha dedicato un pensiero per la vittoria dell’amico Giulio Ciccone al Tour of the Alps: “Ciccone Giulio mamma miaaaa”. Ma per il Papa nulla e c’è chi l’ha notato e non l’ha perdonato, anche stavolta.