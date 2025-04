Sinner, tutto finito: Alcaraz è il numero 1

Ormai per Sinner non ci sono davvero più speranze: il nuovo numero 1 è Carlos Alcaraz, che mazzata per Jannik.

Jannik Sinner farà il suo grande rientro agli Internazionali d’Italia, in programma come sempre al Foro Italico. Il 4 maggio terminerà la squalifica per la vicenda Clostebol e qualche giorno dopo il campione italiano sarà subito in campo a Roma. I suoi tantissimi fan potranno riabbracciarlo da numero 1 al mondo, dato che nei mesi di assenza forzata né Zverev né Alcaraz sono riusciti a superarlo o quantomeno avvicinarlo in classifica.

Il tennista spagnolo non ha però perso le speranze: la vittoria di Monte Carlo e la finale di Barcellona hanno ridato nuova linfa ad Alcaraz, che proverà a fare l’en-plein sulla terra rossa per mettere in crisi il primato di Sinner. Starà al 23enne di San Candido respingere questo assalto, anche se è probabile che a Jannik serva un po’ di tempo per ritrovare il ritmo partita.

Il ritorno in campo di Sinner alimenta di nuovo il dibattito su chi è più forte tra lui e Alcaraz. Al momento il ranking ATP dice Jannik ma c’è chi è convinto che invece il numero 1 sia proprio il 21enne di Murcia. La pensa così anche Marin Cilic, 36enne tennista croato che nel 2014 riuscì nell’impresa di vincere gli US Open e fu poi in grado di arrivare in finale a Wimbledon (2017) e agli Australian Open (2018).

Sinner fatto fuori: il re è Alcaraz

Cilic, oggi numero 109 nel ranking, è stato sconfitto al primo turno del Masters 1000 di Madrid dal francese Benjamin Bonzi. Ciò che però ha fatto rumore è la sua scelta tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: “Il secondo – ha detto Cilic a ‘Puntodebreak’ – Mi piace di più il suo stile: è un giocatore aggressivo, molto atletico e con una creatività impressionante”.

Il tennista croato ha poi paragonato la grande velocità che riesce a mettere Alcaraz durante le partite a quella di una monoposto di Formula 1. Sempre Cilic ha però aggiunto che Sinner e Alcaraz guidano la nuova generazione di talenti del tennis: “Solo il futuro ci dirà se sarà una generazione migliore della precedente oppure no”.

Infine, quando gli viene chiesto chi è il tennista migliore di tutti i tempi la sua risposta è netta: “Novak Djokovic, numeri alla mano”, anche se Cilic confessa di avere “molto rispetto sia per Rafael Nadal che per Roger Federer”.