Addio al campione d’Italia: la tragica notizia

Il campione d’Italia è venuto a mancare: la notizia ha sconvolto tutti gli appassionati di sport, è una perdita enorme.

La notizia ha gettato nello sconforto tutti i tifosi. Il campione d’Italia che ha scritto pagine indelebili nello sport è purtroppo venuto a mancare. L’annuncio della sua scomparsa si è diffuso nella giornata di sabato 19 aprile: un colpo durissimo per tutti coloro che ne avevano apprezzato non solo le eccezionali doti sportive ma anche le immense qualità dal punto di vista umano.

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Tito Süss, vero e proprio punto di riferimento per il tiro a segno. Suss, venuto a mancare all’età di 85 anni, si era tesserato per la prima volta nel 1957 presso il Tsn di Brescia. E’ cominciata così una carriera luminosissima, che lo ha visto tre anni dopo fregiarsi del titolo di campione italiano di carabina standard 3 posizioni.

Una volta terminata l’attività di tiratore Tito Süss ha scelto di diventare dirigente. Dal 1973 al 1976 ha ricoperto il ruolo di presidente del Tsn di Brescia, proprio dove tutto era cominciato. In seguito il simbolo del tiro a segno italiano è stato anche presidente del Tsn di Milano. Un impegno importante che lo ha portato nel 1986 a ricoprire un’altra carica di prestigio, ovvero quella di delegato regionale della Lombardia, mantenuta fino al 1999.

Addio al campione Süss: mondo del tiro a segno in lutto

Tito Süss è poi diventato consigliere nazionale e in seguito vicepresidente dell’Unione Italiana Tiro a Segno sotto la presidenza di Ernfried Obrist. Il compianto tiratore e dirigente lascia in eredità una passione straordinaria per il tiro a segno, che lo ha portato a spendersi tutta la vita per la crescita di questo sport.

Gli insegnamenti di Süss non potranno che essere un faro, soprattutto per le giovani generazioni che si affacciano alla scoperta del tiro a segno. Il lavoro svolto da Tito Süss assieme ad altri dirigenti ha portato i suoi frutti: sempre più persone si sono infatti avvicinate a questa disciplina sportiva.

Nell’ultima Olimpiade di Parigi, svoltasi nel 2024, Federico Nilo Maldini ha conquistato l’argento nella pistola da 10 metri aria compressa, mentre Paolo Monna ha riportato a casa la medaglia di bronzo sempre nella pistola da 10 metri aria compressa. Risultati significativi che testimoniano una volta di più le ottime basi poste per portare il tiro a segno italiano a certi livelli.