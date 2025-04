Barcellona, Flick: “Inter? Giocare una finale può aiutarci a imparare”

Hansi Flick ha parlato alla vigilia della finale di Copa del Rey, che vedrà il Barcellona affrontare il Real Madrid domani sera. Eccone un estratto.

Barcellona, le dichiarazioni di Flick

È la prima volta che giocate una partita importante in questa stagione e siete considerati i favoriti.

“Abbiamo una squadra molto giovane, ma sappiamo di affrontare uno dei migliori club al mondo”.

Come affrontate la pressione?

“Quando vedo come si allena la squadra, ho fiducia. Credo in loro, dobbiamo lottare fino alla fine e vedremo cosa accadrà domani”.

Abbiamo partecipato a una conferenza stampa in cui l’arbitro è scoppiato a piangere a causa dell’aggressività nei confronti della squadra arbitrale. Cosa ne pensi?

“Per me questo è lo sport, il calcio. Dobbiamo proteggere le persone che lo vivono. In campo ci sono decisioni che hanno un’influenza, ma dopo la partita tutto finisce lì. Abbiamo bisogno degli arbitri, non prendersene cura non è leale”.

Penserete un po’ all’Inter?

“Vedremo più avanti, ma è positivo giocare una finale perché può aiutarci a imparare”.

Sabato Lamine giocherà la sua 99esima partita con il Barcellona. Cosa ha di così speciale?

“È un giocatore incredibile. Ha solo 17 anni. Ha qualcosa in serbo, vedrete”.