Barcellona, recupero importante per Flick! Intanto Szczesny: “Meglio non seguire qualche mio vizio”. Ecco quale

Buone notizie per il Barcellona: riecco Marc ter Stegen. Dopo diverse settimane di allenamento con i compagni, il portiere tedesco ha ricevuto oggi il via libera medico ed è stato inserito nella lista dei 22 convocati per disputare il Clásico di Coppa del Re contro il Real Madrid. L’estremo difensore non gioca dallo scorso 22 settembre ma – come riportato da Mundo Deportivo – tutto lascia intendere che sarà in panchina alla Cartuja.

Szczesny: “In alcuni aspetti del gioco potrei essere perfetto, ma in altri no”. Ecco a cosa si riferisce il polacco

Nel frattempo quello che è stato il suo sostituto, Wojciech Szczesny, ha parlato così a ESPN : “Ci sono alcuni aspetti del gioco in cui credo di poter essere un esempio perfetto per i più giovani o per i miei compagni di squadra. Ma ci sono anche alcuni aspetti della mia carriera che è meglio non seguire e in cui ho fallito. Cerco comunque di fare del mio meglio, di essere un buon esempio per i più giovani e per i tifosi più giovani che ci guardano”.

Poi l’appello: “Per quanto riguarda il fumo, per favore non seguite il mio esempio, non fatelo. Ho perso la battaglia. Quando ero più giovane ho preso questa abitudine, che so benissimo essere molto negativa per me. Semplicemente ho perso la battaglia. Quindi, a chiunque stia guardando, non fatelo. Non sono un politico, sono solo un portiere. Devo prendere la palla e calciarla in avanti. È più facile essere onesti: tu (giornalista, ndr) mi fai una domanda e io rispondo nel modo più onesto possibile. Preferirei non parlare di questo argomento, ma se me lo chiedi, sì, fumo. Però, come ho detto, preferirei non parlarne perché non voglio essere un cattivo esempio”.

