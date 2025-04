Berrettini, notizia ufficiale: sale la preoccupazione

I fan di Matteo Berrettini sono molto preoccupati: la notizia è ormai ufficiale, un bel problema per il tennista romano.

Matteo Berrettini ha raggiunto il suo obiettivo, ovvero diventare la testa di serie numero 30 del tabellone singolare del Masters 1000 di Madrid. In questo modo il tennista romano può evitare il primo turno: il finalista di Wimbledon 2021 scenderà direttamente in campo nel secondo turno, quasi sicuramente sabato 26 aprile.

Berrettini avrà subito un avversario non così agevole: il primo ostacolo del classe 1996 verrà infatti fuori dal vincitore della sfida tra gli statunitensi Learner Tien e Marcos Giron. Se Matteo dovesse riuscire ad approdare al terzo turno se la vedrebbe molto probabilmente con Jack Draper, attualmente numero 6 del ranking ATP e testa di serie numero 5 a Madrid.

Come si può vedere il sorteggio del Masters 1000 nella capitale spagnola non è stato così benevolo per Berrettini, che già nei primi turni avrà a che fare con avversari molto duri. In caso di approdo al terzo turno ‘The Hammer’ si scontrerà con uno tra il russo Khachanov e lo statunitense Tommy Paul, rispettivamente numero 25 e numero 12 nella classifica ATP.

Berrettini, percorso durissimo: incontrerà i più forti

In caso di cavalcata di Matteo Berrettini fino ai quarti di finale potrebbe riproporsi la finale di Wimbledon di quattro anni fa. Ai quarti di finale, infatti, il 29enne romano potrebbe ritrovare Novak Djokovic che nel 2021 sul Centrale lo sconfisse in quattro set. Lo scorso febbraio, però, Berrettini riuscì a battere per la prima volta Nole: 7-6 6-2 nel primo turno dell’ATP 500 di Doha, in Qatar. Se non troverà Djokovic l’avversario potrebbe essere Tiafoe, numero 17 nel ranking ATP.

In caso di semifinale se la vedrebbe quasi sicuramente con Carlos Alcaraz, che dopo la vittoria di Monte Carlo (in finale contro Musetti) e la sconfitta all’ultimo atto del torneo di Barcellona (ko contro Rune) vuole dare il meglio di sé davanti al proprio pubblico. I tifosi italiani sognano però un altro exploit di Lorenzo Musetti dopo quello nel Principato, magari con un super derby con Matteo Berrettini in semifinale.

Infine se ‘The Hammer’ risulterà protagonista di un percorso strepitoso, tanto da raggiungere la finalissima del torneo di Madrid, l’avversario più probabile sarà il tedesco Alexander Zverev. Il 27enne di Amburgo si è ripreso da poco la posizione numero 2 del ranking ATP grazie al successo nel torneo di Monaco.