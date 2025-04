Bologna, è storia! 51 anni dopo i rossoblù in finale di Coppa Italia!

È l’ultimo trofeo conquistato nella sua storia, è l’unico trofeo a cui poteva realisticamente ambire in questa stagione e ora è nuovamente ad un passo. Stiamo parlando del Bologna e della Coppa Italia, ovviamente. I rossoblù nella serata di ieri hanno battuto anche nella semifinale di ritorno l’Empoli di Roberto D’Aversa per 2-1, con le reti di Fabbian, Kovalenko e Dallinga. Una vittoria che segue quella nettissima della semifinale di andata per 0-3 al Castellani, archiviando l’atto finale della competizione nazionale. Un successo che corona un percorso cominciato a dicembre con la vittoria sul Monza, passando per l’impresa esterna contro l’Atalanta e, dunque, la semifinale senza storia contro l’Empoli.

Bologna, in finale di Coppa Italia 51 anni dopo

La doppia vittoria nella semifinale di Coppa Italia ha riportato il Bologna nell’atto finale della competizione dopo oltre mezzo secolo. L’ultima volta era stato il 1974, quando i rossoblù vinsero il trofeo in finale contro il Palermo. Allora, la formazione bolognese era guidata da Bruno Pesaola. La formazione felsinea viveva gli ultimi anni di un’epoca d’oro in cui, in dieci anni, arrivarono due Coppa Italia e lo scudetto di 61 anni prima nello storico spareggio del 1964.

Ora a ripetere questa impresa è stato il Bologna di Vincenzo Italiano e sfiderà il Milan, il prossimo 14 maggio all’Olimpico di Roma.

Italiano, Re di Coppe

Per Vincenzo Italiano, quella del prossimo 14 maggio 2025, sarà la quarta finale in un Coppa negli ultimi ventiquattro mesi. Con la Fiorentina, nelle ultime due stagioni, il tecnico nativo di Karlsruhe ha raggiunto una finale di Coppa Italia e due finali di Conference League, raggiungendo anche due semifinali di Coppa nazionale. Il tecnico siciliano ex Spezia ha un conto in sospeso con la fortuna perché nelle tre precedenti occasioni in cui è arrivato in finale ha sempre perso. Nel 2023 e nel 2024, in Conference contro il West Ham prima e l’Olympiacos poi; mentre in Coppa nel 2023 arrivò un ko contro l’Inter.