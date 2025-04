Giallo Bagnaia, colpa anche di Marquez: tifosi spiazzati

Le ultime dichiarazioni di Bagnaia stanno facendo molto discutere: ecco cosa ha detto davvero Pecco, c’entra anche Marquez.

I pronostici di inizio stagione sono stati rispettati. Marc Marquez in sella alla Ducati ufficiale è tornato competitivo per il titolo: per raggiungere il suo nono Mondiale dovrà però vedersela soprattutto con Pecco Bagnaia, sebbene in questi primi 4 weekend si sia inserito anche suo fratello Alex Marquez come terzo incomodo.

Finora Marc Marquez ha vinto sette gare su otto tra Sprint e GP, commettendo un errore solo nel Gran Premio di Austin dove è scivolato mentre era largamente in testa. Ne ha approfittato proprio Bagnaia, che non ha alcuna intenzione di mollare la presa già da ora. Una recente intervista aveva lasciato presupporre che il pilota torinese si fosse già arreso di fronte a un Marquez così dominante.

In realtà le dichiarazioni rilasciate da Bagnaia a TNT Sports sono molto diverse. Il campione mondiale di MotoGP nel 2022 e 2023 ha semplicemente detto che sarà senz’altro un campionato tosto e difficile per la sfida che è chiamato ad avere con il suo compagno di squadra. “Ma se dovessi vincere sarà fantastico, devo continuare a lavorare così“, ha aggiunto Bagnaia, facendo chiaramente capire di avere la massima determinazione nell’andare a riprendere Marquez, oggi avanti 26 punti nella classifica piloti.

Bagnaia, finalmente la verità: cosa ha detto su Marquez

Ma non è tutto: nei giorni scorsi, infatti, erano state riportate anche altre frasi dell’intervista dove Bagnaia sembrava ammettere che la Ducati ha scelto di puntare su Marquez dopo gli errori commessi da Pecco nello scorso Mondiale. Bagnaia, invece, ha tenuto a precisare che dopo il Mondiale perso lo scorso anno – anche a causa di qualche suo errore di troppo – in questo 2025 la Ducati non vuole farsi sfuggire nessun titolo. Con questa super coppia formata da Bagnaia e Marquez la Casa di Borgo Panigale è convinta di poter centrare tutti gli obiettivi.

“Marc sarà sempre lì e io proverò a essere sempre lì, così credo che alla fine la sfida per il mondiale sarà tra i piloti ufficiali, che è qualcosa di grandioso per tanti motivi – ha detto Bagnaia nell’intervista a TNT Sports – Siamo fortunati che la nostra relazione stia andando ancora così bene, dobbiamo solo continuare così“.

Pecco ha poi effettivamente ammesso di aver perso il Mondiale 2024 per alcuni sbagli evitabili: “Ero sempre lì, eppure tante volte ho sbagliato, sono caduto, ho avuto dei problemi mentre lottavo per le prime posizioni. Mi ci vorrà molto per accettarlo perché so che è solamente colpa mia“.