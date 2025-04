Internazionali di Roma, wild card per i fratelli Berrettini: giocheranno insieme nel doppio

Quella degli Internazionali di Roma 2025 sarà una edizione: non solo per il ritorno in campo di Jannik Sinner, ma anche perché si corona il sogno dei fratelli Berrettini: Matteo e Jacopo giocheranno insieme nel doppio grazie alla wild card ricevuta dagli organizzatori del Masters 1000.

In mattinata è arrivata la tanto attesa ufficialità: il compagno nel doppio di Matteo Berrettini sarà il fratello Jacopo. Matteo occupa il 31esimo posto nel ranking, Jacopo il 331esimo. Al Foro, però, tutto questo non conterà: il sogno dei due sta per avverarsi. “Un sogno che si avvera” ha commentato subito Matteo su Instagram.